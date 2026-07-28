Six Sex, la artista nacida en Villa Tesei, se prepara para su primer recital en un estadio

Tras el lanzamiento de Ultra, su primer álbum de estudio, Six Sex se presentará el 16 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas.

Six Sex es el nombre artístico de Francisca Agustina Cuello, nacida y criada en Villa Tesei es cantante, compositora, performer y una de las exponentes de la música urbana y una de las artistas locales con mayor presencia en festivales internacionales, de hecho viene de realizar una gira por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ha hecho colaboraciones con La Joaqui, Emilia Mernes y Dillom, fue figura en festivales como Lollapalooza Argentina y Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico, Primavera Sound, We Love Green y EDC México

Six Sex es también una referente para la comunidad LGBT+ como también es destinataria de fuertes críticas por su estética hipersexualizada y por muchas de sus canciones de contenido “explícito” sobre sexo, drogas, entro otros ítems.

En declaraciones al portal feminista LatFem, SixSex dijo: “La verdad es que siempre viví mí vida de una manera muy intensa. Desde muy chica nunca me privé de nada y quemé muchas etapas. Creo que haber atravesado todas esas experiencias me dio herramientas para reconocer lugares a los que no quiero volver. Hoy puedo decir: “ya conocí esto, ya hice aquello, ¿qué es lo que quiero yo?”. Y esa pregunta atraviesa mucho este disco”.

Consultada sobre cómo vive su familia su presente artístico, Six Sex declaró: “Mi familia siempre fue mi mamá, mis abuelos y mis tíos. Ellos me apoyaron desde el primer momento. En los últimos años, cuando mis abuelos todavía estaban vivos, me acuerdo de cómo se emocionaban cada vez que les mostraba mis shows o les contaba de algún viaje. Ellos no veían más allá de una chica de Villa Tesei que estaba viajando y cantando por todos lados. Simplemente se alegraban por mí. Y mi mamá va a todos los rodajes, viene a mis shows, conoce a mis amigos. Capaz hay gente que, por la música que hago o por cómo me muestro, se imagina que soy una reventada. Y en realidad trabajo un montón. Las personas que están cerca mío lo saben y creo que, justamente por eso, nunca me juzgaron”.

Su último álbum de estudio es Ultra, publicado en junio, que contiene 16 canciones, y será presentado en público en ese recital el 16 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Gutenberg 350 en el barrio de La Paternal. Las entradas ya están a la venta.