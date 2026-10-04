Turismo bonaerense: más escapadas, menos noches y un consumo que pierde fuerza

El turismo continúa movilizando millones de personas en la Provincia, pero el movimiento ya no se traduce en la misma actividad económica. Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos muestra estadías más cortas, menor consumo y diferencias entre destinos.

El turismo bonaerense mantiene un volumen elevado de visitantes, pero atraviesa una transformación que modifica el impacto económico de la actividad. Durante la temporada 2026, la Provincia informó 8,2 millones de turistas, un 1,2% menos que en el período anterior. Al mismo tiempo, los registros oficiales señalaron una caída del consumo del 25,4% y una retracción del 28% en el rubro turismo, en un escenario de estadías promedio más cortas.

El turismo representa alrededor del 5,2% del producto provincial, involucra unos 130.000 puestos de trabajo y reúne cerca de 11.000 empresas turísticas.

El dato central del relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), presidido por Pedro Perrotta, es que la cantidad de personas que se movilizan ya no alcanza para medir por sí sola la actividad turística: también importan las noches de permanencia, el gasto y el impacto sobre el comercio, la gastronomía, el alojamiento y el empleo local.

“La discusión turística ya no puede quedarse en cuántos visitantes llegan. Hay que mirar cuántas noches permanecen, cuánto consumen y qué efecto real tiene ese movimiento sobre el comercio, la gastronomía y el empleo local” afirmó Pedro Perrotta.

Menos noches y más escapadas

El cambio de comportamiento aparece en destinos muy diferentes. Tandil alcanzó 100% de ocupación durante Semana Santa de 2026, pero con alta rotación y numerosas familias que permanecieron una o dos noches. En Marisol se observó un desplazamiento de la quincena tradicional hacia estadías de tres, cuatro o cinco días, mientras Pehuén Co registró permanencias frecuentes de tres o cuatro días y una fuerte concentración durante los fines de semana.

En Monte Hermoso se observó menor movimiento entre lunes y jueves y, en Claromecó, la estadía habitual se ubicó entre cuatro y cinco noches durante la temporada 2025/26.

En La Plata, la actividad turística cayó un 2,5% interanual durante el segundo trimestre de 2026, con los restaurantes y las agencias de viajes como los sectores más afectados, de acuerdo con datos de un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y la Cámara de Turismo Regional La Plata.

La Provincia también señaló durante la temporada 2026 una estadía promedio más corta y un aumento de los viajes a destinos de cercanía.

El fenómeno no implica que los bonaerenses hayan dejado de viajar, sino que viajan de otra manera: con presupuestos más ajustados, mayor selectividad y una creciente preferencia por escapadas breves.

De 2023 a 2026: un escenario diferente

El punto de partida permite dimensionar el cambio. Durante las vacaciones de invierno de 2023, la Provincia recibió 2.554.044 visitantes y registró casi $55.000 millones de gasto turístico.

A nivel nacional, el verano de 2024 movilizó 29,2 millones de turistas, 13,7% menos que en 2023, mientras la estadía promedio bajó de 4,1 a 3,9 días. En 2025, durante las vacaciones de invierno, viajaron 4,3 millones de turistas en todo el país, 10,9% menos que en 2024 y 21,5% menos que en 2023, mientras el impacto económico cayó 11,2% en términos reales.

En 2026 hubo una recuperación parcial del movimiento nacional: durante las vacaciones de invierno viajaron 4,6 millones de personas, 5,9% más que en 2025, según CAME. Sin embargo, el comportamiento bonaerense mostró otra dinámica: entre el 17 y el 26 de julio se movilizaron alrededor de 296.000 turistas, 21,2% menos que en 2025 y 31,1% menos que en 2023.

Ocupación y menos consumo

Uno de los datos más sensibles del relevamiento surge al comparar ocupación y gasto.

Mar del Plata recibió 3.141.472 turistas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, 3,7% menos que el verano anterior, con una ocupación promedio de 50,7%. Relevamientos sectoriales señalaron además una caída del consumo cercana al 20%, especialmente en gastronomía.

Villa Gesell alcanzó 74% de ocupación en enero de 2026 y alrededor de 750.000 visitantes, pero el municipio informó una caída del consumo cercana al 26%.

Mar Chiquita registró picos cercanos al 90% durante los fines de semana, aunque la ocupación general cayó 6,6% interanual y se informaron bajas cercanas al 30% en gastronomía y algunos servicios.

En General Alvarado, Miramar, se registró 71,5% de ocupación hotelera ponderada durante un fin de semana de enero, mientras autoridades locales estimaron una caída del consumo de entre 25% y 30%.

Monte Hermoso cerró enero con 87% de ocupación promedio; el sector inmobiliario llegó al 93% y los complejos turísticos al 95%, pero el municipio advirtió que esos niveles no se trasladaron en igual proporción al consumo.

Necochea, en cambio, mostró una mejora puntual al final de la temporada, con aumentos en hotelería y alquileres inmobiliarios.

Los períodos y universos de estos relevamientos muestran una tendencia común: una alta ocupación puede coexistir con menor gasto por visitante.

La Costa mantiene el volumen, pero con resultados desiguales

La Costa Atlántica conserva el mayor volumen turístico de la Provincia, aunque el comportamiento es heterogéneo.

El Partido de La Costa superó 1,3 millones de turistas en enero de 2026 y registró 72% de ocupación promedio. Pinamar mantuvo niveles elevados en enero, con 90% de ocupación en Pinamar y Cariló, 87% en Ostende y 88% en Valeria del Mar, aunque con descenso posterior.

Mar del Plata continúa siendo el principal centro turístico por volumen, mientras los municipios más pequeños dependen en mayor medida de fines de semana, temporadas y eventos para sostener la actividad.

Sierras, eventos y escapadas

Fuera de la costa, los destinos serranos y de cercanía mantienen capacidad para captar viajes vinculados con naturaleza, gastronomía y eventos, aunque también enfrentan estadías más cortas.

Tandil alcanzó 100% de ocupación durante Semana Santa de 2026. Sin embargo, la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que los viajeros alojados pasaron de 154.616 en 2023 a 131.304 en 2024, una caída del 15,1%.

En Tornquist y Sierra de la Ventana, las vacaciones de invierno de 2026 mostraron ocupaciones de entre 50% y 61%, con picos de hasta 79% y concentración durante los fines de semana.

Los grandes eventos también funcionan como motores de convocatoria. La Fiesta Nacional del Automovilismo de Balcarce reunió más de 80.000 personas durante cuatro jornadas y alcanzó 100% de ocupación. En Azul, el Encuentro Mototurístico de Semana Santa de 2025 generó un impacto estimado de $107 millones, mientras que en Olavarría eventos específicos registraron importantes niveles de ventas.

El impacto de una fiesta o un fin de semana exitoso no equivale necesariamente a una recuperación del turismo anual.

El alquiler temporario gana espacio

Otro fenómeno de 2026 es la expansión de los alquileres de corta estadía. Los datos de AirDNA corresponden a este segmento específico y no equivalen a hotelería tradicional.

Mar del Plata registra 9.769 propiedades activas, Pinamar 3.410 y Villa Gesell 1.102. En Tandil se contabilizan 1.014 propiedades, Necochea 572 y Monte Hermoso 344.

El crecimiento de este mercado amplía las opciones para estadías cortas y flexibles y modifica, al mismo tiempo, la composición de la oferta de alojamiento.

Los problemas que atraviesan al turismo bonaerense

Más allá de las diferencias entre destinos, el relevamiento identifica problemas que se repiten en buena parte de la Provincia: estadías más cortas y menor gasto, fuerte estacionalidad, infraestructura vial y accesos con necesidades de mantenimiento, falta de estadísticas homogéneas y escasa integración entre destinos cercanos.

La infraestructura tiene un peso especial en municipios rurales, costeros y vinculados con la pesca. El relevamiento registra caminos que se anegan, accesos que requieren mantenimiento y rutas con obras pendientes.

La estacionalidad también condiciona la actividad: carnavales, fiestas gastronómicas, automovilismo, celebraciones religiosas, vacaciones, pesca y festivales pueden llevar la ocupación a niveles máximos durante pocos días y generar luego fuertes descensos.

A esto se suma un déficit estadístico. Muchos municipios no publican regularmente visitantes, plazas, ocupación, pernoctes, gasto o procedencia, mientras otros difunden cifras de eventos sin diferenciar residentes, excursionistas y turistas. La falta de una metodología homogénea dificulta comparar destinos y evaluar políticas públicas.

Qué debería cambiar para que el turismo vuelva a crecer

El desafío para el turismo bonaerense no pasa solamente por recuperar el número de visitantes, sino por lograr que permanezcan más tiempo, gasten más y distribuyan ese gasto entre distintos destinos.

Extender las estadías. La expansión de las escapadas obliga a generar propuestas capaces de sumar una segunda o tercera noche. La articulación entre municipios cercanos, con circuitos que combinen playa, sierras, gastronomía, naturaleza, pesca, termas y eventos, aparece como una alternativa para ampliar la permanencia.

Reducir la estacionalidad. Una parte importante de los destinos alcanza niveles elevados de ocupación durante vacaciones, feriados o eventos, pero luego enfrenta períodos de baja actividad. Una agenda de actividades fuera de temporada y una mayor coordinación entre municipios permitirían distribuir el movimiento durante más meses y también durante los días de semana.

Mejorar accesos e infraestructura. Caminos rurales (ver informe sobre caminos rurales: https://me-l.co/crq23pyh ), rutas, accesos y servicios básicos son parte de la experiencia turística y una condición para que los destinos puedan crecer. La conectividad vial adquiere especial importancia en localidades pequeñas, rurales, costeras, serranas y vinculadas con la pesca.

Convertir eventos en estadías. Las fiestas populares, encuentros deportivos, automovilismo y propuestas gastronómicas generan importantes picos de visitantes. El desafío es que ese público no se limite a concurrir durante unas horas, sino que encuentre motivos para permanecer y recorrer otros atractivos de la región.

Medir mejor para decidir mejor. La falta de estadísticas homogéneas dificulta conocer cuántos turistas llegan, cuánto permanecen, cuánto gastan y qué actividades realizan. Un sistema provincial con criterios comunes permitiría comparar destinos, detectar cambios de comportamiento y orientar promoción e inversiones.

Integrar la oferta turística. La Provincia cuenta con destinos muy diferentes que muchas veces funcionan de manera aislada. La creación de corredores regionales permitiría presentar una oferta conjunta y distribuir visitantes y gasto entre varias localidades.

Acompañar los cambios en el alojamiento. El crecimiento del alquiler temporario muestra una demanda por opciones más flexibles. El desafío es integrar esta modalidad al mapa turístico y mejorar la información sobre la cantidad real de plazas disponibles y su impacto sobre la actividad local.

De destinos aislados a corredores regionales

La transformación del comportamiento turístico también abre una posibilidad para los municipios: combinar destinos cercanos para extender la permanencia.

Circuitos que integren playa y sierras, termas y pueblos rurales, pesca y gastronomía o naturaleza y fiestas tradicionales podrían contribuir a generar una segunda o tercera noche y distribuir el gasto entre distintas localidades.

El desafío: convertir movimiento en actividad económica

Buenos Aires continúa siendo un territorio turístico de enorme escala, pero el relevamiento muestra que el desafío dejó de ser solamente atraer visitantes.

El turismo bonaerense necesita transformar el volumen de movimiento en más permanencia, menor estacionalidad, mayor consumo local y una distribución más amplia del gasto.

La evidencia reunida por el ODE muestra cuatro fenómenos simultáneos: menor duración de los viajes, mayor peso de escapadas y fines de semana, consumo más débil en diversos destinos y una fuerte heterogeneidad territorial.

El desafío, entonces, no es solamente lograr que más personas lleguen a la Provincia, sino conseguir que se queden más tiempo, recorran más de un destino y generen mayor actividad económica durante todo el año.

El informe “Turismo bonaerense 2023-2026” fue elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), presidido por Pedro Perrotta, a partir de información provincial, municipal, sectorial, de la Encuesta de Ocupación Hotelera, CAME, INECO-UADE, AirDNA y relevamientos propios.