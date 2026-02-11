Un nuevo videoclip de Waso Fuentes

El músico Hernán “Waso” Fuentes, vital exponente del rock nacional, cordobés de nacimiento, hurlinguense por adopción, arrancó el 2026 con nuevo videoclip en las plataformas digitales. Se trata de “Fuego en la herida”, canción incluida en su más reciente trabajo discográfico, el EP #Hurlingham.

Como es de rigor en los últimos tiempos, las bandas y los intérpretes de la música de todos los géneros, potencian su material con el lanzamiento gradual de videos de cada uno de sus temas. Eso hizo Waso Fuentes con el contenido de su álbum breve, y así pueden encontrarse en YouTube los clips de “Salida”, “Ella vendrá”, dos clásicos de los años ’80: “La calle es su lugar –Ana-(el clásico que popularizó GIT) y “Debo Seguir Buscando”, la canción de Pappo en tiempos de Riff; y ahora se suma “Fuego en la herida”.

La banda de Waso Fuentes está integrada por Carlos Mollito Avalos y Darío Lumacchi en guitarrras; Bajista: Víctor Diaz en bajo y Marco Tano Forciniti en batería.

El material fue grabado en Hurlingham Records, con producción de Diego Pugliese, y filmado en la sala de ensayo El Reptario, en la localidad de Hurlingham. La dirección audiovisual estuvo a cargo de Maximiliano Ricciardi, mientras que las fotografías fueron realizadas por July Gonet.