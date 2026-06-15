UNAHUR: Dos trabajos premiados en el Congreso Nacional de Nanotecnología

Ana Sanguinetti, docente de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y doctoranda de CONICET-UNAHUR, y Fiorella Sarabia, estudiante de Biología de la Universidad de Buenos Aires que realiza su tesis de licenciatura en el Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica (LANSAB) de la UNAHUR, fueron premiadas en el Congreso Nacional de Nanotecnología (Nano2026). Se trata de un encuentro nacional anual multidisciplinario que reúne a investigadores de todo el país y a invitados internacionales.

“Recibir estas menciones en un congreso donde hubo unos 300 trabajos inscriptos es fundamental tanto a nivel institucional como por la motivación que genera entre los más jóvenes que fueron parte de los pósteres premiados. Además, este reconocimiento impacta en sus carreras académicas y prestigia sus CVs”, afirmó el Dr. Jorge Montanari, Director del LANSAB.

El trabajo presentado por Sanguinetti consistió en la síntesis de liposomas con incorporación de un antiparasitario para uso veterinario con el fin de incrementar su eficacia como tratamiento para la parasitosis gastrointestinal. Se trata de un aporte realizado en el marco de su tesis de doctorado y de la tesina de Tecnicatura en Biotecnología de la estudiante de la UNAHUR Lilibet Cardenas Quiroga, quien figura como coautora. “El estudio nos resulta relevante porque combina la nanotecnología con la sostenibilidad ambiental. Este tipo de síntesis permite reducir el uso de reactivos químicos agresivos y aprovechar compuestos naturales”, explicó Sanguinetti.

Por su parte, Sarabia presentó su investigación sobre la síntesis verde de nanopartículas de plata aprovechando un extracto de aguaribay (un árbol nativo de la región andina), y sobre la actividad de estas nanopartículas contra hongos patógenos de plantas. “Este trabajo busca desarrollar alternativas más sustentables para la síntesis de este tipo de nanopartículas, ampliar el conocimiento sobre su actividad antimicrobiana y contribuir al desarrollo de nuevas herramientas para el control de fitopatógenos”, dijo la investigadora. También destacó que este estudio podría generar una alternativa más eficaz y menos nociva para combatir diferentes enfermedades.

Ambos trabajos premiados ofrecen posibilidades para futuras indagaciones y desarrollos. “A partir de los resultados obtenidos, pueden optimizarse la producción de las nanopartículas y ampliarse los ensayos biológicos para comprender mejor sus mecanismos de acción frente a otros fitopatógenos”, resaltó Sarabia. En el caso de Sanguinetti, observó que les “gustaría evaluar la actividad antiparasitaria en un modelo acorde para observar el efecto de la formulación en comparación con el tratamiento convencional”.

Montanari y Cristian Lillo, por parte del LANSAB, integraron, respectivamente, el Comité Científico y el Comité Organizador del Nano2026. “Fue por eso que la UNAHUR tuvo su logo presente en la comunicación oficial. Este es el congreso más importante de nanotecnología a nivel nacional y que nos hayan convocado fue un orgullo y un reconocimiento para el crecimiento que venimos teniendo”, concluyó Montanari.