Zabaleta: «Todos los programas para generar empleo genuino serán ampliados este año»

(Por María Aguirre/Telam) El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aseguró que en el 2022 «serán ampliados» los programas para generar trabajo genuino en el país y que el Gobierno profundizará el «abordaje integral» de la primera infancia y adolescencia, con la convicción de que «las políticas públicas en el territorio le ganan todos los días al discurso opositor», al que consideró enfocado en denostar la gestión del oficialismo.

Zabaleta garantizó que el programa Potenciar Trabajo «llegó para quedarse», a partir de la baja de 11 a 8 puntos en la tasa de desocupación en el último trimestre del 2021, en especial en el universo del 40% de los beneficiarios, constituido por hombres y mujeres de la economía popular de entre 18 y 35 años, y del auge de emprendimientos como el «Argentina Recicla», que ya tiene 20 mil recuperadores urbanos en todo el país.

El ministro conversó con Télam en el piso 14 del emblemático edificio del ministerio que emerge en el centro de la avenida 9 de julio con la imagen de Eva Perón, en un despacho con una singular combinación de objetos, desde la típica simbología peronista hasta recuerdos familiares, estatuillas religiosas, amuletos y piedras de colores.

«Hay que trabajar mirando la economía popular y dar cada vez más herramientas para la formalización; todos los programas vinculados a la primera infancia, a la adolescencia, a la generación de empleo se van a seguir fortaleciendo y, si es necesario, se van a ampliar porque estamos saliendo de una crisis económica sostenida, con una pandemia en el medio», remarcó.

Con la experiencia de haber estado al frente del municipio de Hurlingham desde el 2015 hasta agosto del 2021, Zabaleta graficó su compromiso actual, en el rol de ministro: «Estamos convencidos que, a pesar de las dificultades, todos los días avanzamos: para nosotros es importante apoyar la cabeza en la almohada y sentir que una decisión que tomamos hizo feliz a alguien».

-¿Cuál es el mayor mérito de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social?

– La gestión es continuidad. Para empezar, haber logrado garantizar la cobertura alimentaria en toda la Argentina. La Tarjeta Alimentar tiene 2,4 millones de titulares y 4 millones de beneficiarios. También, haber vinculado la Tarjeta Alimentar con la AUH implicó una mejor administración de los recursos, descentralizar ese monto y fortalecer el mercado de barrio, la carnicería, la feria popular de emprendedores y emprendedoras y también la capacidad de compra y la calidad en el consumo.

La atención a más de 12 mil merenderos y comedores de todo el país; el fortalecimiento del sistema alimentario escolar, la asistencia a municipios y provincias con fondos de emergencia para poder articular la cobertura alimentaria y la asistencia crítica.

En el último tramo del año nos enfocamos en la generación de empleo. Mi pieza es un programa destinado a las mujeres que viven en los 4.400 barrios populares de la Argentina. Este año (por el 2021) 105 mil beneficiarias recibieron subsidios de 100 a 240 mil pesos para vivir mejor: construir una pieza, un baño más, refaccionar. Es un subsidio que claramente genera empleo porque es consumo, es obra, es el albañil, el obrero, el herrero, que sumado a otro programa, el de Banco de Herramientas, permite trabajar, ejercer un oficio.

El programa Mejor Barrio, también, está destinado a la construcción de 400 playones deportivos en todo el país, con la idea de fortalecer el espacio comunitario. Pero al mismo tiempo cada playón tiene no menos de 30 personas participando de su construcción, que a su vez debe ser desarrollada por cooperativas de la zona.

Todo esto va a convertir este ministerio de la emergencia en el ministerio de la reconstrucción y de la generación de trabajo.



-¿Se van a ampliar los programas sociales en el 2022 hacia sectores de la economía popular?

– Sí, por supuesto. Se van a ampliar. El programa Potenciar Trabajo llegó para quedarse y está dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es un nuevo formato de la economía que hace que millones de personas sean cuentapropistas. Hay experiencias muy importantes en toda la Argentina, como por ejemplo el programa Argentina Recicla, que tiene unas 20 mil personas trabajando en la experiencia del reciclaje. La idea es avanzar en el camino de la formalidad y, para eso, se instrumenta el monotributo inclusivo, la posibilidad de tener la registración de unas 6,4 millones de personas y el compre social, que es el Estado realizando sus compras a las cooperativas inscriptas en un registro del Ministerio de Desarrollo Social. Así se sigue consolidando la economía popular y se agrega el crédito no bancario, destinado a que cada unidad productiva pueda seguir desarrollándose. La economía popular es Trabajo.



– ¿Cómo se van a administrar las partidas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social sin el Presupuesto 2022, luego de que la oposición bloqueara la aprobación de esa ley en el Congreso Nacional?

– Las partidas están garantizadas por decisión del Presidente (Alberto Fernández). Vamos a seguir gobernando la Argentina con un Presupuesto que se va a ampliar.

– ¿Las políticas públicas impulsadas por el Gobierno en el territorio le ganan la pulseada al discurso opositor?

– Hoy le están ganando. Cuando podemos llegar a 105 mil mujeres con el programa Mi Pieza para que puedan vivir mejor, le estamos ganando; cuando seguimos fortaleciendo merenderos y comedores, le estamos ganando; cuando seguimos avanzando con una política alimentaria, cuando logramos que cada barrio popular pueda tener aguas, cloacas, veredas, espacios de primera infancia y centros de desarrollo infantil, le estamos ganando.

Nosotros estamos ganando todos los días. Estamos un paso adelante todos los días. Yo no estoy acá para comentar problemas ni para escuchar opiniones políticas en sets de televisión, nuestra presencia es territorial, es cotidiana, es entender lo que ocurre en cada lugar de la Argentina y llevar la decisión del Presidente a cada argentino o argentina que necesite de este ministerio.

Después vamos a tener los escollos como el del Presupuesto, que ponen sobre la mesa las miserias de la política, pero no vale todo lo mismo. Un Presupuesto es muy importante para un Gobierno. Yo fui intendente y fue muy importante tener un Presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante para gobernar. Imaginate un país que está saliendo de la pandemia y que está poniendo todos los recursos para generar trabajo… para desendeudarse y generar trabajo… Con eso no se juega. Eso está mal.



– ¿Cuántos convenios se firmaron con diversos sectores de la economía para instrumentar el Potenciar Trabajo?

– Construcción, trabajo rural, gastronomía, hotelería y servicios, estamos avanzando en el área de panadería y transporte de cargas, demanda de choferes.

Los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, a partir del DNU del Presidente (que dispone la conversión de los planes sociales en empleo genuino), pusieron a cada uno de sus integrantes en la tarea de ir sector por sector en este esquema de formalización. Es un número que se va construyendo. Es de a uno que se van incorporando. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, de Matías Kulfas, tiene «Argentina Programa» para la capacitación de hombres y mujeres en el área de programación. DATA WISE es una empresa, una nube cien por ciento argentina. El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Potenciar Trabajo, está vinculando ahí con empleo genuino.

Está todo enfocado a 1.100.000 de beneficiarios. Es una tarea intensa y destinada a tener mucha capacidad en inversión de recursos, generando convenios, incorporando al sector privado. Tenemos reuniones permanentes con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Estamos viendo indicadores hacia una baja en la desocupación, de 11 a 8 puntos y la generación en este último trimestre (del 2021) de 400 mil puestos de trabajo. Todo eso hay que vincularlo en esta tarea.



– ¿Van a tener mayor protagonismo las organizaciones sociales?

– Soy de los que creen que las organizaciones sociales son parte del trabajo de la reconstrucción del país y, en estos tiempos, de una ayuda sumamente importante, que fue el abordaje alimentario en cada rincón de la Argentina.



– ¿Cómo se contiene a las organizaciones que no son cercanas al Gobierno?

– Dialogando, este es un ministerio abierto. Con cada una de ellas nos sentamos y llegamos siempre a un punto de acuerdo. Acá hay necesidades de argentinas y argentinos en distintas situaciones e instancias que son muy complicadas. Los indicadores son todavía muy feos, pero hay madurez en el debate, más allá de algunas opiniones políticas que pueden ser o no entendibles, en el abordaje siempre nos ponemos de acuerdo en resolver los problemas de los argentinos y argentinas.